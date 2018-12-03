تكنولوجيا: إحتيال أخر على المستخدمين في تطبيق Heart Rate Measurement

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد تطبيق أخر في متجر تطبيقات iOS يقوم بالإحتيال على المستخدمين لرصد زائف لمعدل ضربات القلب عن طريق إستشعار البصمة، بينما يعمل التطبيق على إتمام عملية شراء داخل التطبيق بقيمة 90 دولار.

لم تنتهي سلسة التطبيقات التي تقوم بعمليات الإحتيال على المستخدمين في متجر جوجل وابل، واليوم من جديد رصد تطبيق يأتي بهدف زائف لرصد معدل ضربات القلب عن طريق إستشعار البصمة، بينما يعمل التطبيق على إتمام عملية شراء داخل التطبيق ما أن يستجيب المستخدم لإستشعار البصمة، حيث يتم سحب 90 دولار.

وقد أثر هذا التطبيق على مستخدمي منصة iOS حيث كان واحد من تطبيقات متجر ابل، في الوقت الذي تحرص ابل على دعم متجر التطبيقات بالحماية لمنع مثل هذه التطبيقات الزائفة من الإنتشار وخداع المستخدمين.

أيضاً قامت شركة ابل بإزالة التطبيق مباشرة من متجر تطبيقات iOS، حيث يعرف تطبيق Heart Rate Measurement كأحد تطبيقات الطرف الثالث، إلا أن ابل لم تكشف عن حجم الإحتيال الذي قد تم بالفعل من خلال هذا التطبيق، حيث يعمل التطبيق على تعتيم الشاشة فور الحصول على بصمة المستخدم وذلك بهدف إخفاء واجهة تأكيد الشراء في التطبيق عن المستخدم.

يذكر أن عملية الإحتيال رصدت لدى مستخدمي هواتف iPhone X أو الإصدارات اللاحقة التي لا تأتي بميزة Touch ID، وقد أشارت التوقعات إلى أن ابل قد تحتاج إلى تعزيز عامل الحماية في متجر التطبيقات iOS للكشف على مثل هذه التطبيقات التي تقوم بعمليات الإحتيال بشكل أسرع.

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