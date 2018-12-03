تطبيق حظر المكالمات والرسائل المزعجة TRAI DND شق طريقه أخيرًا لمتجر iTunes App Store

فاطمة أيت طالب - دبي - مع تزايد إنتشار المتصلين غير المرغوب فيهم في جميع أنحاء العالم، شرعت الهند في معالجة المشكلة من خلال تطبيق لتجنب الإزعاج يدعى “TRAI DND” والذي يمكن المستخدمين من الإبلاغ عن الأرقام المزعجة وتسجيلها في سجل عدم الإتصال حتى يتمكن المستخدمين الهنديين من تجنب المزيد من المكالمات المزعجة.

يعمل تطبيق TRAI DND عن طريق السماح للمستخدمين بالإبلاغ عن أرقام الهواتف التي تقوم بإجراء المكالمات المزعجة أو إرسال الرسائل النصية المزعجة، على الرغم من أنه لا يزال يتم الإعتماد على شركات الإتصالات لإتخاذ أي إجراءات ضد هذه الأرقام.

كانت آبل في صراع مع هيئة تنظيم الإتصالات في الهند المعروفة إختصارًا بإسم TRAI في وقت سابق من هذا العام بحيث كانت هذه الهيئة تطلب من شركة آبل السماح لتطبيق TRAI DND بالوصول إلى متجر iTunes App Store، ولكن رفضت شركة آبل ذلك لأن هذا التطبيق يتطلب الوصول إلى سجلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة للمستخدم، وهو ما لا يتوافق مع سياسات متجر iTunes App Store. وبسبب هذا الرفض، توثرت العلاقة بين شركة آبل والحكومة الهندية لتهدد هذه الأخيرة شركة آبل بحظر مبيعات iPhone في الهند بشكل متكرر علمًا أن شركة جوجل سمحت بوصول هذا التطبيق إلى متجر Google Play Store منذ شهر يوليو الماضي.

بحلول شهر أغسطس، هدأت الأمور قليلاً، وقالت هيئة تنظيم الإتصالات في الهند أنها ستستفيد من الميزة الجديدة في نظام iOS 12 التي تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المكالمات والرسائل المزعجة. أصدرت هيئة تنظيم الإتصالات في الهند أخيرًا تطبيقها هذا الأسبوع والذي يستخدم هذه الميزة دون الوصول إلى أي بيانات خاصة.

يمكن لمستخدمي iPhone في الهند العثور على تطبيق TRAI DND الآن في متجر iTunes App Store. لتثبيت التطبيق، يتوجب على المستخدمين تثبيت iOS 12.1.

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