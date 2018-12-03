متجر Google Play Store يحصل على تصميم جديد يجلب معه واجهة بسيطة

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة جوجل تعمل على تغيير تصميم متجر Google Play Store منذ بداية هذا العام، ولكنها قررت الإنتظار حتى الآن قبل أن تقوم بإصدار هذا التصميم الجديد لكافة المستخدمين. التصميم الجديد للمتجر يتبنى منهجًا بسيطًا مع قليل من الفوضى ولغة التصميم Material Design.

أول شيء لاحظناه هو أن درج التنقل أصبح الآن حصريًا للتطبيقات والألعاب بينما تم نقل الإختصارات الخاصة بالتطبيقات الأخرى مثل Play Movies & TV و Play Music إلى قائمة الهامبرجر، وبالضبط أسفل خيار الإعدادات.

عندما تقوم بالتعمق في القوائم، ستلاحظ على الفور سطوع واجهة المستخدم مما يتلاءم مع لغة التصميم Material Design التي بدأت شركة جوجل بتبنيها منذ عدة سنوات. أصبحت القوائم ” My Apps & Games ” و ” Settings ” باللون الأبيض الآن. للآسف، تفتقر هذه القائمة حاليا إلى خيار البحث في الركن العلوي الأيسر.

تم أيضًا إعادة تنظيم قائمة الحساب ” Account ” وتتبنى الآن التبويبات بدلا من القائمة. والغريب في الأمر أن قائمة الأمنيات ” Wishlist ” مجمعة الآن مع الإشعارات والإشتراكات في قائمة الهامبرجر الجانبية. عموما، النسخة الجديدة من تطبيق Google Play Store تحمل الإصدار 12.6.13، وفي حالة إذا كنت لا تزال تستخدم التصميم القديم، فحاول إغلاق التطبيق وإعادة فتحه مع العلم بأن هذا التحديث يأتي من الخادم مباشرة، وهذا ما يعني بأنه سيظهر لك عاجلا وليس آجلاً.

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