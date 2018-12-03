سيتم إغلاق خدمة Google Hangouts في العام 2020، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع 9to5Google نقلا عن مصدر مطلع على خطط شركة جوجل، فيبدو أن خدمة الدردشة Google Hangouts ستغلق في العام 2020، على الأقل بالنسبة للمستهلكين. أما بخصوص Google Hangouts Chat و Google Hangouts Meet، فسوف تكون جزءًا من حزمة Google G Suite.

شهدت منصة Google Hangouts العديد من التغييرات الرئيسية منذ نشأتها، ولكن لم تعد شركة جوجل تهتم كثيرًا بهذه المنصة في السنوات الأخيرة، وقررت بدلا من ذلك التركيز على خدماتها الأكثر حداثة مثل Google Duo و Google Allo.

قامت شركة جوجل بإطلاق خدمة Google Hangouts في العام 2013 لخلافة خدمة Google Talk. كان هذا هو التطبيق الإفتراضي للرسائل الفورية والمحادثات الجماعية على نظام الأندرويد، وكانت خدمة الدردشة الإفتراضية أثناء التواصل داخل نسخة الويب من Gmail.

تمكنت Google Hangouts في وقت لاحق من دعم الرسائل النصية القصيرة SMS بحيث يمكن للتطبيق نفسه تلقي رسائل SMS و Hangouts، ولكن تطبيقها لم يكن صعبًا. كان هناك الكثير من الضغط على شركة جوجل من أجل التوصل إلى خدمة جديرة بمنافسة iMessage، ولكن Google Hangouts لم تكن كذلك.

بعد ذلك قررت شركة جوجل إطلاق تطبيق SMS آخر يدعى Messages علمًا أنه تم تغيير إسمه في وقت لاحق إلى Android Messages، مما جعلنا نتساءل عن سبب دمج الرسائل القصيرة SMS فقط لوقف الدعم بعد عام واحد فقط.

بعد بضع سنوات، أطلقت شركة جوجل كل من Google Allo و Google Duo بإعتبارهما تطبيقات جديدة وسهلة الإستخدام للمراسلة الفورية، مما أدى في النهاية إلى تحويل Google Hangouts إلى منتج موجه للشركات. بطريقة ما، أصبح كل ما تعلمته شركة جوجل من تطوير وإطلاق Google Hangouts جزءًا من الحمض النووي الخاص بكل من Google Duo و Google Allo.

المصدر.