شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديثا تجريبيا لتطبيقها Apple Music على منصة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل تحديثا تجريبيا جديدا لتطبيق Apple Music على منصة أندرويد، والذى وفر للمستخدمين مجموعة من المميزات بما فى ذلك شريط جديد فى الأسفل بدلا من القائمة المنسدلة الخاصة بالتنقل، كما وفر التحديث أيضا الدعم للأجهزة اللوحية، وجعل التطبيق يتكيف بشكل مناسب مع الشاشات الأكبر.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فيوفر التحديث أيضا تحسينات تتعلق بأداء الصور وتشغيل الصوت وعدد من إصلاحات الأخطاء المختلفة، ورغم أنه أحد منتجات شركة أبل، إلا أن تطبيق Apple Music على منصة أندرويد يكتسب مميزات جديدة بسرعة، كما أنه بدأ التكامل الجزئى لـ Google Assistant وجعله يعمل سابقًا مع Android Auto.

ويأتى هذا التحديث الجديد تحت رقم الإصدار 2.7.o، وهو يوفر بشكل عام تحسينات فى الأداء للصور وتشغيل الصوت، إضافة إلى إصلاحات الأخطاء المختلفة.