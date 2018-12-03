شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صفقة بين الولايات المتحدة والصين لإعفاء "آى فون" مؤقتا من التعريفة الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يخاف فيه الكثيرون فى الولايات المتحدة من ارتفاع بعض أسعار المنتجات التكنولوجية كنتيجة للتعريفة الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات السلع الصينية بما فى ذلك هواتف ايفون، إلا أن هناك خبر سار، إذ اتفقت الولايات المتحدة والصين على "هدنة" جمركية تسمح للجانبين بالتفاوض دون فرض الولايات المتحدة مزيدًا من التعريفات الجمركية.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن الولايات المتحدة سوف تمنع فرض ضرائب على الواردات الصينية، والتى كان من المتوقع أن يبدأ سريانها فى الأول من يناير، وسيكون أمام البلدان 90 يوماً لتبديد خلافاتهم حول قضايا مثل سرقة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع - إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق فى غضون 90 يومًا، فإن التعريفات سوف ترتفع، وسيتم فرض التعريفات على الواردات الصينية البالغ قيمتها 200 مليار دولار ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ وتشمل باقى الواردات الصينية التى تضم ايفون وأجهزة أبل الأخرى.

وكجزء من الصفقة، وافقت الصين على خفض الفائض التجارى للبلاد مع الولايات المتحدة من خلال شراء "كمية غير متفق عليها، ولكنها كبيرة للغاية من المنتجات الزراعية والطاقة والصناعية" وغيرها من المنتجات الأمريكية، ولا يُفترض أن تؤثر الرسوم الجمركية المؤجلة حديثًا على كل فئة، إذ لن تتأثر المنتجات مثل الساعات الذكية والسماعات الذكية بغض النظر عن مدى نجاح المفاوضات.