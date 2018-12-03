تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هاتف nova 4 في 17 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني للكشف رسمياً عن هاتف nova 4 في 17 من شهر ديسمبر الجاري، وهو إصدار هواوي المميز بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية.

يبدو أن العملاق الصيني هواوي سيكون لها الريادة في الأسواق مع إصدار من الهواتف الذكية يتميز بالثقب في الشاشة لدمج الكاميرة الأمامية، حيث أطلقت الشركة إعلان تشويقي لمؤتمرها القادم للكشف عن هاتف nova 4 في 17 من ديسمبر.

ويكشف الإعلان التشويقي الذي أطلق من هواوي عن موقع فتحة الكاميرة في الجزء العلوي إلى يسار الشاشة في هاتف nova 4، وقد رصد الهاتف بالفعل في صور حية خلال الفترة الماضية.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف nova 4 سيضم رقاقة معالج هواوي المميزة Kirin 980 كبديل لإستخدام رقاقة معالج Kirin 710 التي تستخدم مع هواتف الشركة المتوسطة.

يذكر أن العملاق الكوري لم تحدد حتى الآن موعد للكشف الرسمي عن هاتف Galaxy A8s الذي يأتي بشاشة Infinity-O، لذا قد تصل هواوي في النهاية بتصميم الكاميرة المدمجة في الشاشة إلى الأسواق أولاً.

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