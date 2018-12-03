شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" يطالب الهند بالموافقة على ميزة الدفع عبر التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل رئيس تطبيق واتس آب خطاب إلى بنك الاحتياطى الهندى (RBI) للحصول على موافقة رسمية لتوسيع خدمات الدفع لنحو 200 مليون مستخدم فى الهند، إذ ينتظر تطبيق المراسلة-الذى أثار انتقادات من الحكومة حول نشر رسائل المزيفة، الحصول على تصريح تنظيمى لبدء عمليات الدفع الكاملة فى الهند، بعد أشهر من "الاختبار" على نحو مليون مستخدم، وبعد مرور عامين منذ أن بدأت المناقشات مع الحكومة لأول مرة حول خطط طرح خدمة الدفع.

يأتى هذا التطوير فى وقت تقدم فيه المنافسون مثل جوجل بخدمات الدفع الخاصة بهم، لذا ويقوم واتس آب حاليًا بتجربة ميزة الدفع، وقد كتب رئيسه Chris Daniels إلى البنك RBI خطاب لحثه على منح الموافقة الرسمية لطرح الخدمة لجميع مستخدميه فى البلد.

وقال رئيس واتس آب:"أكتب لأطلب موافقتك الرسمية لتوسيع ميزة الدفع لجميع المستخدمين فى الهند، مما يتيح لنا الفرصة لتقديم خدمة مفيدة وآمنة يمكنها تحسين حياة الشعب الهندى".

وأوضح متحدث باسم واتس آب أن التطبيق يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الهندية، ومؤسسة المدفوعات الوطنية فى الهن (NPCI)، والعديد من البنوك، بما فى ذلك مزودى خدمات الدفع لتوسيع الميزة لعدد أكبر من الناس ودعم الاقتصاد الرقمى للبلاد، إذ قال المتحدث: "اليوم ما يقرب من مليون شخص يختبرون الدفع عبر واتس آب فى الهند، وكانت التعليقات إيجابية للغاية، ويتمتع الناس براحة حول إرسال الأموال ببساطة وبأمان كرسائل مرسلة".