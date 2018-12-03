«نوة قاسم» تضرب الإسكندرية.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى

اليوم الجديد - منار إبراهيم
ضربت نوة قاسم أرجاء الإسكندرية، اليوم الاثنين، والتي شهدت هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح باردة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار النوة لمدة 3 أيام.
ورفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ القصوى، وذلك لاستقبال النوة، وسحب المياه المتراكمة من الشوارع، حيث تم الدفع بـ94 سيارة كسح وسحب المياه.
وشهدت المدينة، ازدحام مروري بسبب تساقط الأمطار بالتزامن مع مواعيد العمل الرسمية لأهالي المحافظة، فيما تراكمت المياه بعدد من الشوارع؛ بسبب تساقطها باستمرار وعلى ساعات متواصلة.
وأوضح الدكتور عبد...
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