شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل جلسة استماع رئيس جوجل فى البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المحتمل أن تؤجل اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكى جلسة الاستماع مع "ساندر بيتشاى" الرئيس التنفيذى لشركة جوجل حتى الأسبوع المقبل، والتى تدور حول على ممارسات وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بـ"ألفابت" الشركة أم لـ"جوجل"، وفقاً لتصريح من قبل بوب غودلات النائب فى مجلس النواب الأمريكى.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فإن هذا التأجيل يأتى بسبب الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب، فيما كان بيتشاى قد وافق على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة، وتتعلق شهادته بشأن مخاوف الجمهوريين من أن الشركة متحيزة ضد المحافظين بعدما رفضت جوجل عن جلسة استماع رفيعة المستوى بمجلس الشيوخ.

من جهتها نفت جوجل أنها متحيزة تجاه المحافظين، وكان من المقرر عقد جلسة الأربعاء، وهو نفس اليوم الذى ستشيع فيه جنازة رسمية لبوش فى الكاتدرائية الوطنية فى واشنطن، فيما قال "غودلات" إنه يتوقع إعادة تحديد موعد الجلسة الأسبوع المقبل.

وإضافة إلى الاستفسارات حول التحيز السياسى المحتمل، يفحص المشرعون أيضًا استثمارات جوجل المحتملة فى الصين، فيما كانت جوجل قد أخبرت المشرعين الأمريكيين فى وقت سابق أنها تدرس خيارات لتقديم خدمات إضافية فى الصين، ولكنها رفضت تفصيل خطط معالجة الرقابة الصينية، وتعرضت الشركة لانتقادات بعد تقارير تفيد بأنها تدرس إعادة دخول سوق محركات البحث الصينية وستلتزم بسياسات الرقابة على الإنترنت ومراقبتها.