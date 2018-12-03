McAfee تتوقع إستهداف المزيد من البرمجيات الخبيثة للأجهزة المنزلية الذكية في العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - الراحة التي توفرها الأجهزة المنزلية الذكية مثل المصابيح الذكية، وأجهزة تنظيم الحرارة، والأقفال الذكية، وما إلى ذلك من الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى جيدة للغاية. بعد كل شيء، من يرفض فكرة الحصول على منزل يتأقلم مع إحتياجاتنا، مثل تشغيل الأضواء تلقائيًا عند الحاجة، وتعديل درجة الحرارة بشكل تلقائي لجعل المنزل ملائمًا، وتذكيرنا من قبل الثلاجة بما ينبغي علينا إقتنائه قبل العودة إلى المنزل.

ولكن قبل البدء في شراء كل شيء ” ذكي “، يبدو أن شركة McAfee الرائدة في مجال تطوير برامج مكافحة الفيروسات تعتقد أنه بحلول العام 2019، قد نبدأ في رؤية المزيد من البرامج الضارة المتطورة والتي تستهدف المنازل الذكية، ومن المتوقع أن تأتي هذه البرمجيات الخبيثة بشكل كبير من أجهزتنا المحمولة التي يتم إستخدامها للتحكم في أجهزتنا المنزلية الذكية.

ووفقا لشركة McAfee، فقد صرحت بالقول : ” سيستفيد مطوري البرمجيات الخبيثة من الهواتف والأجهزة اللوحية في محاولة للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية عن طريق إختراق كلمة المرور وإستغلال الثغرات الأمنية. لن تبدو هذه الهجمات مريبة لأن حركة المرور على الشبكة تأتي من جهاز موثوق به. سيزداد معدل نجاح الهجمات، وسيكون من الصعب تحديد طرق الهجوم “.

في الماضي، كانت هناك ثغرات أمنية تم إكتشافها في الأجهزة المنزلية الذكية، وذلك لأنها تميل إلى إستخدام طرق مختلفة للأمان. في نفس الوقت، أوضح موقع Tech Radar أنه قد يكون من الأفضل إبقاء الأجهزة المنزية الذكية منفصلة للمساعدة في عزلها في حالة حدوث خطأ ما.