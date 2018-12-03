المنظمة العالمية للمعايير تكشف عن المعايير الدولية الموحدة الأولى للطائرات بدون طيار

فاطمة أيت طالب - دبي - تخيل عالمًا حيث يتم في كل بلد إستخدام مجموعة مختلفة من القياسات للوزن والحجم وما إلى ذلك. سيكون هذا مربكًا للغاية، آليس كذلك؟ هذه واحدة من المشاكل التي تحيط بقطاع الطائرات من دون طيار، فمختلف البلدان لديها قوانين وقواعد مختلفة عندما يتعلق الأمر بإستخدام الطائرات بدون طيار.

الخبر السار هو أن المنظمة الدولية للمعايير المعروفة إختصارًا بإسم ISO أصدرت مسودة أولى لما يبدو أنه أول قانون عالمي موحد للطائرات بدون طيار. في الأساس، تهدف هذه المعايير والقوانين لتحديد المناطق الذي يتم فيه حظر الطائرات بدون طيار، وإلى أي حد ينبغي أن تكون الطائرات بدون طيار بعيدة عن مثل هذه المناطق، وما إلى ذلك.

وإقترح القانون الموحد الجديد أن يتم تنفيذ تكنولوجيا المناطق الجغرافية المحددة لمنع الطائرات من دون طيار من الدخول إلى هذه المناطق، جنبا إلى جنب مع ميزات مثل تسجيل الطيران والتدريب ومتطلبات الصيانة. كما تتطلع هذه المعايير الموحدة إلى وضع قواعد لمشغلي الطائرات بدون طيار لإحترام خصوصية الآخرين، فضلا عن حماية البيانات.

ومع ذلك، لا يمكن للمنظمة الدولية للمعايير أن تجبر الدول أو الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار على تبني هذه المعايير والقوانين، ولكن كما قلنا، فإن وجود معايير دولية موحدة ومتفق عليها يجب أن يساعد في توضيح الأمور في المستقبل. ومن المتوقع أيضًا أن تصدر المنظمة الدولية للمعايير مجموعة أخرى من المعايير والقوانين التي ستعالج أشياء مثل المواصفات التقنية وجودة التصنيع وإدارة حركة المرور في المستقبل.