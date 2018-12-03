شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى هواتف أندرويد.. حيلة جديدة لإطالة عمر البطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بغض النظر عما قد يدعيه مصنعو الهواتف الذكية فإن عمر البطارية سيكون دائمًا مشكلة بالنسبة إلينا، واستنادًا إلى مدى ازدحام يومك، لا يتوفر لك الوقت دائمًا لشحن هاتفك، وهناك العديد من الحيل التى يقوم بها المستخدمون للحفاظ على بطارية هاتفهم لوقت أطول، مثل غلق الواى فاى، وعدم استخدام مواقع التواصل، ولكن إذا كنت مستخدمًا لنظام التشغيل Android ، فهناك طريقة أخرى سهلة لإطالة عمر البطارية.

وكل ما عليك فعله هو تعطيل إعداد "always-on mobile data"، إذ من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى تحسين عمر البطارية بشكل كبير على هاتف أندرويد، وهناك ميزة أخرى توفرها الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل التابع لجوجل تحمل اسم Adaptive Battery التى تعطى الأولوية تلقائيًا للتطبيقات التى تستخدمها أكثر من غيرها.

والخطوة الأولى هى وضع هاتفك فى وضع المطور، مما يمنحك إمكانية الوصول إلى المزيد من الأعمال الداخلية للجهاز أكثر من المعتاد، قم بالذهاب إلى الإعدادات، بعد ذلك اضغط على System، ومرر لأسفل حتى تصل إلى About phone، بعد ذلك ابحث عن Build number واضغط عليه عدة مرات، وبعد ذلك سيدخل هاتفك إلى وضع المطور.

بعد ذلك عد للإعدادات وستجد خيارا جديدا Developer options ومنه اضغط على Networking وداخله ستجد always-on mobile data،.