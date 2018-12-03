شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفلكس تعد بإنتاج محتوى مخصص لسكان قارة أفريقيا خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة نتفلكس فى مؤتمر هذا الأسبوع أنها ستبدأ فى إنتاج محتوى من أفريقيا قريبا، ووعدت بأنها ستحصل على بعض العروض من أفريقيا فى عام 2019 المقبل، ولم تلمح إلى أى تفاصيل أخرى عن هذا المحتوى، ولكن الخدمة كانت بالفعل تبحث فى بعض المنتجات التى تناسب المشتركين من القارة الشاسعة.

وحتى الآن ركزت جهود Netflix الدولية على آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ولم تبدأ إلا مؤخرًا فى معالجة العوامل الديموغرافية الكبيرة فى بعض أجزاء العالم، وخلال الفترة الماضية كشفت التقارير أن المتحدثين بالعربية، على سبيل المثال سيحصلون على إنتاج بلغاتهم الأصلية، وقد يكون التوسّع مثل هذا أمرًا حيويًا ليس فقط فى جعل خدمة Netflix خدمة عالمية، بل أيضًا فى البلدان التى لا تتوفر فيها سوى خيارات قليلة لبث المحتوى.

ووفقا لموقع ENGADGET البريطانى فيمكن أن يؤدى الدفع العالمى أيضًا إلى تغيير التركيبة السكانية الشاملة لـ Netflix، وتنبأت الشركة بأن نصف أكبر 10 عروض شعبية سيأتى من خارج الولايات المتحدة، وأن هذا الانتقال يمكن أن يحدث فى "سنوات وليس عقود"، وبعبارة أخرى قد لا تكون Netflix متمركزة على أمريكا تمامًا كما هى الآن.