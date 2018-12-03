تكنولوجيا: أول صورة لهاتف هواوي Nova 4.. بدون نوتش والكاميرا ثقب في الشاشة

بدأت شركة هواوي Huawei في طرح حل غير معتاد لمشكلة النوتش Notch والكاميرا الأمامية، حيث استعاضت عن النوتش بثقب دائري في الشاشة.

والتقطت صورة لهاتف هواوي Nova 4، وهو أول هاتف للشركة بثقب الكاميرا، خلال بث مباشر للاحتفال بعيد ميلاد المطرب الصيني الشاب جاكسون يي.

ولا تعد هواوي أولى الشركات التي تفكر في الاستغناء عن النوتش واستبداله بثقب الكاميرا، فقد سبق وأكدت سامسونج Samsung أنها تعمل على تصميم مماثل في شاشات إنفينيتي-أو Infinity-O لهواتف جالاكسي Galaxy المستقبلية.

وبدأت هواوي Huawei في التلميح لهاتفها الذكي الجديد القادم، والذي تخلصت فيه من الـNotch واستبدلته بمكان للكاميرا في زاوية الهاتف العليا من الجانب الأيسر، أوائل الشهر الجاري، وقد وعدت بأن تكشف معلومات أكثر عنه بدءا من 3 ديسمبر الجاري.