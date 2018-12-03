شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تقنية WiGig بديلة الواى فاى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تم الكشف خلاله عن الجيل الجديد من تقنية اتصال الواى فاى والتى تعرف بـ Wi-Fi 6، وافق تحالف Wi-Fi Alliance على إطلاق تقنية WiGig، والتى يمكن أن توفر سرعات تبلغ 5 جيجا بايت/ ثانية، إلا أنها غير مستخدمة على نطاق واسع فى الوقت الراهن.
تقنية WiGig
هو تقنية اتصال واى فاى، يشار إليها فى بعض الأحيان باسم Wireless AD، ويوفر سرعات تبلغ ثمانية أضعاف السرعات التى توفرها اتصالات الواى فاى التقليدية، مع سرعة تحميل تصل إلى 10 جيجا بايت/ الثانية، وهى تستخدم طيف التردد GHz 60 بدلاً من 2.4 أو 5GHz الذى يستخدم عادةً من خلال Wi-Fi القياسى.
عيوب الـ WiGig
من أبرز عيوبه أنه يتمتع بمدى أقصر من معايير Wi-Fi الأخرى، فى الواقع ما يصل إلى 30 قدمًا فقط، لأنه يعمل على قناة 60 جيجاهيرتز، فإنه لا يستطيع اختراق الجدران والأشياء الأخرى أو حتى الناس مما يجعلها أقل كفاءة، لذا لاستخدامه يجب أن تكون فى نفس الغرفة نقطة الوصول وأن تمنع أى شخص من المشى بينك وبين تلك الإشارة.
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