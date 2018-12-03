شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس ناسا: إيلون موسك لن يدخن الماريجوانا على الهواء مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن يدخن الملياردير الأمريكى إيلون موسك الماريجوانا فى الأماكن العامة مرة أخرى، وهذا ما أكده رئيس وكالة ناسا للجمهور خلال لقاء حديث، وذلك وسط مخاوف بشأن سلوك رئيس شركة الفضاء الخاصة SpaceX.

وقال جيم بريدينستين، مدير ناسا، إن "موسك" وعد بعدم تكرار ما قام به فى لقاء على الراديو تم بثه مباشرة على يوتيوب، إذ دخن وشرب الويسكى على الهواء.

وتسبب هذا الحدث فى إثارة الذعر فى جميع أنحاء صناعة الفضاء، لأن شركة "SpaceX" التابعة لشركة "موسك" من المتوقع أن تبدأ قريباً بحمل رواد فضاء أمريكيين على صواريخها، وأدى سلوك المدير التنفيذى إلى القلق حول ما إذا كان مسئولاً بما يكفى لقيادة منظمة ستأخذ رواد الفضاء الأمريكيين إلى الفضاء للمرة الأولى منذ سنوات.



إيلون موسك

وقال بريدينستاين: "ما بدر من موسك لم يكن مفيداً، ولم يكن مصدر إلهام للثقة، ويتعين على قادة هذه المنظمات أخذ ذلك كمثال لما يجب القيام به عندما يقودون منظمة ستطلق رواد الفضاء الأمريكيين".

وأدت هذه المخاوف إلى قيام بريدينستين بإجراء استعراض لضمانات السلامة للشركات الخاصة المشاركة فى البعثات الفضائية، إذ يبلغ عقد إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى الفضاء نحو سبعة مليارات دولار، ويتضمن شروطًا بأن الموظفين العاملين فيه لا يتناولون المخدرات والكحول.

وقال رئيس هيئة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن المراجعات ضرورية لضمان أن الشركات قادرة على الحفاظ على سلامة رواد الفضاء عندما يتجهون إلى الفضاء.