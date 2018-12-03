شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتفكر تلعبها.. تعرف على مواصفات تشغيل لعبة Anthem على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركتا Electronic Arts وBioware أمس عن مواصفات تشغيل الإصدار التجريبى المغلق للعبة Anthem على أجهزة الكمبيوتر، حيث من المنتظر أن تصل هذه النسخة بحلول 8 أغسطس الحالى، حيث سيتم تشغيل Anthem بواسطة محرك Frostbite. - المواصفات المطلوبة لتشغيل Anthem: نظام التشغيل: ويندوز 10. المعالج: Intel Core i5 3570 | AMD FX-6350 الذاكرة العشوائية: 8 جيجا بايت. البطاقة الرسومية: NVIDIA GTX 970 4GB | AMD R9 390 8GB المساحة على القرص الصلب: 60 جيجا بايت. مع ملاحظة أن هذه هى المواصفات الموصى بها لمرحلة النسخة التجريبية المغلقة، أى أنها لا تمثل متطلبات النسخة النهائية من اللعبة، وهو ما يعنى أن المتطلبات النهائية الموصى بها قد تكون أعلى من هذه.

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