شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تستثمر 100 مليون دولار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة كوالكوم، المصنعة لأشباه الموصلات، عن خطة للاستثمار ودعم شركات ناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار، حيث أكدت الشركة رغبتها فى الدخول فى هذا المجال، خاصة أن الذكاء الاصطناعى هو المستقبل.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى فتتمثل فكرة الاستثمار فى الذكاء الصناعى حسب رؤية الشركة فى الأجهزة نفسها بعيداً عن تقنيات الذكاء الصناعى المبنية على الخدمات السحابية، إذ أوضحت الشركة أن عمليات الذكاء الاصطناعى تتجه نحو جهد مكثف يعتمد على الحوسبة السحابية.

وأوضحت الشركة أنه على سبيل المثال عند التحدث إلى المساعدات الصوتية، فإن العمليات لا تتم على الجهاز نفسه، ولكن يتم معالجتها عبر عملية معالجة سحابية تحوى بعض المشاكل من ضمنها تلك المتعلقة بالخصوصية، إذ أن الشركة تسعى لدمج الذكاء الاصطناعى بالأجهزة نفسها، فيما تعتبر هذا المرة الأولى من كوالكوم للاستثمار فى مجال الذكاء الاصطناعى فقد استثمرت سابقاً فى شركة SenseTime الصينية المختصة بتقنيات التعرف على الوجه.