شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تحديثا لتطبيق "بلاى ستور" يوفر واجهة أكثر بساطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت شركة جوجل تصميم واجهة المستخدم لتطبيق Google Play منذ بداية هذا العام، إلا أن الشركة قامت اليوم فقط بطرح التحديث المستقر لكل المستخدمين حول العالم، والذى يوفر تصميما أكثر بساطة مع أقل فوضى ومظهر أكثر اتساقا.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى فإن التصميم الجديد يوفر تبويب منفصلا للتطبيقات والألعاب، بينما تم نقل الاختصارات إلى تطبيقات الوسائط مثل Play Movies & TV وPlay Music إلى قائمة منفصلة أسفل الإعدادات مباشرةً.

وعند فحص القوائم المختلفة سيجد المستخدم أن مظهر واجهة المستخدم الجديد يتلاءم مع لغة التصميم Material Design، والتى ظلت جوجل تدفعها لسنوات، كما أصبحت "تطبيقاتى وألعابى" وقوائم "الإعدادات" باللون الأبيض واختفى اللون الأخضر، كما تم أيضا إعادة تنظيم قائمة "Account " وأصبحت الآن تعرض تبويبات بدلا من قائمة منسدلة.