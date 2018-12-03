تكنولوجيا: جوجل تؤكد رسمياً على إستمرار عمل تطبيق Hangouts

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة جوجل في تصريحات لها مؤخراً على أن الشركة لا تخطط حالياً لإغلاق تطبيق Hangouts، وذلك رداً على التقرير الذي نشر مؤخراً في 9to5Google.

قدمت شركة جوجل تصريحات عبر Scott Johnston في تويتر للرد على ما نشر في 9to5Google مؤخراً حول خطط عملاق البحث لإغلاق تطبيق Hangouts في 2020، حيث أكدت شركة جوجل في تصريحاتها على عدم وجود خطط لإغلاق التطبيق.

وقد نشر موقع 9to5Google ما جاء من رد في تصريحات جوجل، إلا أن الموقع إعتمد على مصدر أخر لتأكيد خطط جوجل التي بدأت بالفعل لإنهاء عمل التطبيق.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات Johnston أن ينتقل مستخدمي Hangouts إلى خدمات Hangouts Chat، وHangouts Meet، لذا من المتوقع أيضاً أن ينتهي عمل تطبيق Hangouts بشكله الحالي، حيث يتطلب الإنضمام إلى الخدمات السابقة إنشاء حساب G Suite، لذ في الوقت الحالي لا يمكن التأكيد على كيفية نقل مستخدمي التطبيق إلى خدمات جوجل.

يذكر أن جوجل لها تاريخ بالفعل في إغلاق الخدمات التي لا تحقق شعبية وإنتشار لدى المستخدمين، لذا نترقب أن تكشف عملاق البحث عن خططها بشكل أوضح خلال الفترة القادمة.

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