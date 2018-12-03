شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: لا نية لوقف خدمة "هانج أوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت أمس تقارير تشير إلى أن شركة جوجل تعتزم إغلاق خدمة "هانج أوتس" بحلول عام 2020، إلا أن أحد مسئولى شركة جوجل أكد فى تغريدة على حسابه الرسمى أن هذا الأمر غير صحيح، حيث قال "سكوت جونستون" وهو أحد منتجى جوجل Real Time Communications: "لم تتخذ جوجل أى قرار بإيقاف Hangouts".

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى فأوضح "جونستون" أنه سيتم بدلا من ذلك نقل مستخدمى هانج أوت إلى خدمتى Hangouts Chat وHangouts Meet، وهو ما قد يعنى أن خدمة "هانج أوت" التى نعرفها قد لا تظل موجودة، لكن ستظل الخدمتان الفرعيتان التابعتان لها فى خدمة المستخدمين، لكنهما سيركزان بشكل أساسى على الشركات، كما أنهما سيتطلبان حساب G Suite.

وقد اعتادت شركة جوجل إيقاف تشغيل الخدمات بمجرد انخفاض شعبيتها إلى أقل من توقعات الشركة، بغض النظر عن الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها، حيث سبق وأن أوقفت الشركة كل من خدمات مثل Inbox وReader وغيرها.