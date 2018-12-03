كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “SMARTNŪDGE” .. نظام مبتكر مصمم لغرض وحيد هو إنهاء المشاجرات حول مقعد المرحاض بين الأزواج

متابعة-سنيار: يمكن أن يكون مقعد المرحاض موضوعًا حقيقيًا للخلاف بين الزوجين، وقد تم تصميم نظام “SmartNūdge” المبتكر لغرض وحيد هو إنهاء هذه المشاجرات.

تم إطلاق “SmartNūdge” مؤخرًا على كيك ستارتر، وهو جهاز صغير مدعوم بأربع بطاريات AA يتم تثبيته على مقعد المرحاض باستخدام مادة لاصقة، وبعد 90 ثانية من رفعه، ينخفض تلقائيًا بالكامل.

وقال مطورو النظام، أنهم اختبروا النماذج بدقة خلال السنوات العديدة الماضية للتأكد من تقديم نموذج جاهز للإنتاج، كما أن الفريق لديه خبرة واسعة في العمل مع تكنولوجيا الاستشعار المستخدمة في صناعة الضيافة العالمية، لذلك فهم لا يتركون شيئا للصدفة.

النظام متاح للدعم على Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 26 يورو، ومن المتوقع أن يتم تسليمه للداعمين في أبريل 2019.