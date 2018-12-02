الهاتف Sharp Aquos zero سيتوفر في السوق التايواني في شهر يناير القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شارب تايوان أنها تُخطط لإطلاق الهاتف Aquos zero، أول هاتف يحمل شاشة OLED من الشركة، في شهر يناير القادم في السوق التايواني. هذا الهاتف يحمل شاشة بحجم 6.2 إنش، و معالج Snapdragon 845 من كوالكم، و كاميرا خلفية بدقة 22.6 ميغابكسل و أخرى أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

هذا الهاتف سيتوفر في اليابان و تايوان في وقتٍ واحد، و ستنظر شركة شارب لإمكانية إصداره في السوق الأوروبي و بعض الأسواق الآسيوية الأخرى، و رغم أن شارب تُخطط لإطلاق هواتف أخرى تحمل شاشات OLED في 2019، إلا أنها ستُركز على الهواتف التي تعمل بشاشة LCD بشكلٍ رئيس حالياً.