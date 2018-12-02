شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 رسائل وهمية خادعة على واتس آب.. تجنب الضغط عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق واتس آب واحدا من أكثر منصات التشغيل انتشارا بين مستخدمى الهواتف الذكية، لكنه فى نفس الوقت أصبح واحدا من الأدوات المفضلة لدى المخادعين مؤخرا، حيث يلجأ إليه بعض الهاكرز لنشر بعض الرسائل الخداعية، وهجمات التصيد، وبالطبع الأخبار المزيفة، وفيما يلى أكثر الرسائل شيوعًا التى يتلقاها الأشخاص عبر مجموعات واتس آب، وفى معظم الحالات، تم تصميم هذه الرسائل للمستخدمين لخداعهم وطلب معلومات شخصية بما فى ذلك التفاصيل المصرفية، وفيما يلى 8 رسالة أكثر انتشارا، يجب على المستخدم ألا يضغط عليها كما يلى:

1- الاشتراك فى الخدمات المميزة لواتس آب.

2- رسالة تهديد تشير إلى تعطل الهاتف إذا لم تضغط على الرابط.

3- رسالة خاصة بتغيير لون تطبيق واتس آب.

4- الحصول على تخفيض كبير على موقع أمازون.

5- الترقية للحصول على رسالة خدمة واتس آب الذهبية.

6- دعوة للانضمام إلى تطبيق واتس آب الجديد للحصول على ميزات أفضل.

7- التبرع لعدد من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية.

8- رسالة خاصة ببيع أبل هاتف أيفون بسعر رخيص.