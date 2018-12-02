Intel ستعقد مؤتمراً للبطاقات الرسومية في شهر ديسمبر الحالي

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة و شركة التكنولوجيا Intel تعمل على تعزيز قدراتها في مجال البطاقات الرسومية متقطعة الهيكلية (Discrete)، حيث كان انضمام Raja Koduri إلى Intel أحد الأخبار الكبيرة في الأوساط التقنية، علماً أنه كان الرئيس السابق لقسم تطوير البطاقات الرسومية في شركة AMD.

من المتوقع أن تعقد انتل مؤتمراً برئاسة Raja Koduri مع عدد آخر من مسؤولي انتل الكبار لتسليط الضوء حول مدى تقدم مشاريع الشركة في هذا المجال و إلقاء نظرة عامة حولها. انتل تُخطط لإطلاق أولى بطاقاتها الرسومية تحت الاسم الرمزي Arctic Sound في العام 2020.

في الوقت الحالي لا زالت انتل تُسيطر على سوق المعالجات في الحواسيب الشخصية بنسبة تتجاوز 80%، و سنرى إن كانت الشركة قادرة على تحقيق النجاحات في هذا القطاع الذي لم يحالفها الحظ فيه سابقاً بوجود منافسين أقوياء مثل Nvidia و AMD.