Galaxy Fold قد يكون اسم هاتف Samsung القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Samsung الكورية قد أزاحت النقاب في وقتٍ سابق عن هاتفها المدهش القابل للطي، و الذي يُعطي الانطباع بأنه يدمج بين الهاتف المحمول و الجهاز اللوحي في آنٍ واحد.

حسناً، يبدو أن الجهاز قد يحمل الاسم النهائي Galaxy Fold، حيث تم تسجيل هذا الاسم كعلامة تجارية لشركة سامسونغ في تركيا، و ظهر هذا التسجيل على tmdn.org في الثامن و العشرين من شهر نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم رصدُ إدراجٍ مشابه في بريطانيا.

تُشير الإشاعات إلى أن موعد إطلاق هذا الهاتف سيكون في النصف الأول من العام القادم.