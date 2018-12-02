Galaxy Fold قد يكون اسم هاتف Samsung القابل للطي

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فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Samsung الكورية قد أزاحت النقاب في وقتٍ سابق عن هاتفها المدهش القابل للطي، و الذي يُعطي الانطباع بأنه يدمج بين الهاتف المحمول و الجهاز اللوحي في آنٍ واحد.
حسناً، يبدو أن الجهاز قد يحمل الاسم النهائي Galaxy Fold، حيث تم تسجيل هذا الاسم كعلامة تجارية لشركة سامسونغ في تركيا، و ظهر هذا التسجيل على tmdn.org في الثامن و العشرين من شهر نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم رصدُ إدراجٍ مشابه في بريطانيا.
تُشير الإشاعات إلى أن موعد إطلاق هذا الهاتف سيكون في النصف الأول من العام القادم.
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