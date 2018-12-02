يبدو أن Nvidia تعمل على بطاقة Titan بمعمارية Turing

فاطمة أيت طالب - دبي - شهد هذا العام إطلاق بطاقات Nvidia الجديدة بمعمارية Turing لعامة المُستخدمين. هذه البطاقات تُصنع على رقاقات بحجم 12 نانومتر و بتقنيات FinFET، علماً أن الرقاقات السابقة بمعمارية Pascal كانت تعمل على رقاقات بحجم 16 نانومتر، كما توظف هذه البطاقات تقنية Ray Tracing المتطورة للمرة الأولى في ألعاب الفيديو.

البطاقات التي أطلقتها Nvidia هي RTX 2080 Ti و RTX 2080 و RTX 2070، و لكن يبدو أن Nvidia تملك خططها للبطاقات الأعلى ثمناً و الموجهة للمُستخدمين الذين يرغبون في أفضل التقنيات بأعلى الأسعار و إلى جزء من المُستخدمين المحترفين بغرض تعلّم الآلة و تقنيات أخرى، حيث تسربت هذه الصورة على شبكة الانترنت لبطاقة يبدو أنها Titan بمعمارية Turing.

يتردد في الأوساط التقنية أن هذه البطاقة حقيقية و هي قادمة بلا شك في وقتٍ ما.