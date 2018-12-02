علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. نسخة عربى من PUBG ومسبار "إنسايت" يحقق رقما قياسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر يوميا العديد من القضايا المهمة فى عالم التكنولوجيا، والتى تنال اهتمام كل الصحف العالمية واستحسان الكثير من محبى قطاع التكنولوجيا فى كل مكان، وشهد اليوم عددا من الأحداث المهمة والمؤثرة، والتى يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى التعرف عليها، إذا لم تتمكن من متاعتها على مدار اليوم.

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