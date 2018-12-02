شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. نسخة عربى من PUBG ومسبار "إنسايت" يحقق رقما قياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر يوميا العديد من القضايا المهمة فى عالم التكنولوجيا، والتى تنال اهتمام كل الصحف العالمية واستحسان الكثير من محبى قطاع التكنولوجيا فى كل مكان، وشهد اليوم عددا من الأحداث المهمة والمؤثرة، والتى يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى التعرف عليها، إذا لم تتمكن من متاعتها على مدار اليوم. أبل تحظر أكثر من 700 تطبيق من متجرها فى الصين بناءً على طلب الجمهور .. تفاصيل النسخة العربى من لعبة PUBG علماء يحذرون.. الأرض محاطة بأجسام قريبة يمكن الاصطدام بنا فى أى وقت للسناجل.. فى 2025 الروبوتات ستخبرك بنتائج علاقتك العاطفية قبل بدئها مسبار "إنسايت" يحقق رقما قياسيا فى توليد الطاقة خلال يوم واحد شاهد.. ظهور شعار النازية على الفنادق فى خرائط جوجل بعدة دول والشركة تعلق بعد اختراق الماريوت.. مشرعون أمريكيون يطالبون بقانون لحماية البيانات

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. نسخة عربى من PUBG ومسبار "إنسايت" يحقق رقما قياسيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .