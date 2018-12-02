Nintendo تقوم بتغيير سياساتها تجاه اليوتيوب

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن واجهت الاعتراض على ذلك من اللاعبين طويلاً، أكدت شركة ننتندو أنها قامت بإنهاء برنامجها على اليوتيوب بعنوان Creators، و الذي كان يتطلب من صانعي المحتويات على اليوتيوب مشاركة ننتندو بهذه المحتويات قبل نشرها و اقتطاع جزء من الأرباح الخاصة بها.

ننتندو قامت بتحديث قواعدها الخاصة لنشر المحتويات المتعلقة بها على اليوتيوب لتصبح أكثر سهولة مما مضى و لم يعد هناك وجود لهذا البرنامج. التعليمات الجديدة يُمكن الوصول إليها من هنا و هي في غاية البساطة و تُتيح مشاركة المحتويات دون تعقيدات كما كان الحال في السابق.