Satya Nadella في اجتماع مستثمري مايكروسوفت: لدينا استثمارات ضخمة في ألعاب الفيديو

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال اجتماع المستثمرين لشركة مايكروسوفت الأمريكية، أكّد Satya Nadella الرئيس التنفيذي للشركة أنها تقوم بإنفاق الكثير من المال في سوق ألعاب الفيديو حالياً، و ترى في هذا السوق أحد المجالات البارزة للنمو و تعزيز علامة مايكروسوفت التجارية بين المُستهلكين:

في العاب الفيديو، نحن نلاحق فرصة للتوسع من ناحية الكيفية التي تُصنع الألعاب و تتوزع بها، وصولاً إلى كيف تُلعب و تُعرض. نحن نقوم باستثمارات ضخمة في المحتويات، المجتمع، و الخدمات السحابية لكل نقطة نهاية من أجل زيادة الاستعمال و الاندماج من اللاعبين، بما يتضمن 57 مليون مُشترك شهري مع خدمة Xbox Live. أخيراً، قمنا بإضافة 7 فرق تطوير جديدة لتعزيز محتويات الطرف الأول من أجل Xbox Game Pass و Mixer.

يُذكر بأن مايكروسوفت كانت قد أعلنت استحواذها على فريق التطوير Obsidian و كذلك على فريق inXile من خلال حدث X0، و ضمتهما إلى استوديوهاتها العالمية.