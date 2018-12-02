Satya Nadella في اجتماع مستثمري مايكروسوفت: لدينا استثمارات ضخمة في ألعاب الفيديو

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فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال اجتماع المستثمرين لشركة مايكروسوفت الأمريكية، أكّد Satya Nadella الرئيس التنفيذي للشركة أنها تقوم بإنفاق الكثير من المال في سوق ألعاب الفيديو حالياً، و ترى في هذا السوق أحد المجالات البارزة للنمو و تعزيز علامة مايكروسوفت التجارية بين المُستهلكين:
في العاب الفيديو، نحن نلاحق فرصة للتوسع من ناحية الكيفية التي تُصنع الألعاب و تتوزع بها، وصولاً إلى كيف تُلعب و تُعرض. نحن نقوم باستثمارات ضخمة في المحتويات، المجتمع، و الخدمات السحابية لكل نقطة نهاية من أجل زيادة الاستعمال و الاندماج من اللاعبين، بما يتضمن 57 مليون مُشترك شهري مع خدمة Xbox Live.
أخيراً، قمنا بإضافة 7 فرق تطوير جديدة لتعزيز محتويات الطرف الأول من أجل Xbox Game Pass و Mixer.
يُذكر بأن مايكروسوفت كانت قد أعلنت استحواذها على فريق التطوير Obsidian و كذلك على فريق inXile من خلال حدث X0، و ضمتهما إلى استوديوهاتها العالمية.
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