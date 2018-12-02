مُحلل لوكالة Bloomberg: لا أرى نمواً في مبيعات Switch ما لم يتم تخفيض السعر إلى أقل من 200$!

فاطمة أيت طالب - دبي - نشرت وكالة Bloomberg العالمية تقريراً جديداً حمل نبرة متشائمة بعض الشيء تجاه جهاز Nintendo Switch، حيث يتوقع المحللون أن تفشل ننتندو في تحقيق توقعاتها التجارية ببيع 37.7 مليون جهاز Switch منذ صدوره و حتى نهاية العام المالي في مارس 2019، و عوضاً عن ذلك يتوقع المحللون أن ينتهي المطاف بالجهاز لتصل مبيعاته إلى 35 مليون وحدة.

حسناً، أحد المحللين الذين تم ذكرهم في المقال هو المحلل المثير للجدل Michael Pachter، و الذي أطلق بعض التصريحات الحادة تجاه الجهاز:

2018 كان عاماً للتذكير بالواقع و العودة إلى الأرض بعد التوقعات الفلكية. جهاز Switch عظيم، إلا أنه ليس سوى جهاز محمول، و مرتفع الثمن للغاية. لا أرى زيادة في المبيعات ما لم يتم تخفيض السعر إلى أقل من 200 دولار

وكالة Wedbush Securities تتوقع أن تصل مبيعات Switch الكلية إلى 15.5 مليون وحدة مع نهاية العام المالي من أصل 20 مليون تتوقع Nintendo بيعها هذا العام، أي نفس ما تم تحقيقه في العام الماضي. حسناً، يبدو أن Michael Pachter و رفاقه لم يضعوا في الحُسبان التأثير المنتظر لموسم الأعياد على جهاز Switch، و كذلك القوة التجارية لعنواني Pokemon و Super Smash.

هذا لأن شركة ننتندو أكدت بالفعل في بيان رسمي في الأمس أن مبيعات الجهاز في أسبوع الجمعة السوداء هي الأفضل في تاريخ الأجهزة المنزلية من ننتندو في الأسواق الأمريكية، و أفضل حتى مما حققه الوي لهذه الفترة في أي سنة من سنوات من حياته، و مع صدور لعبة Super Smash المُرتقب نعتقد أن السويتش في طريقه للنمو هذا العام و التفوق على أرقام العام الماضي دون تخفيض السعر.

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