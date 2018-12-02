محللون يتوقعون تفوق Nintendo Switch على Playstation 4 في المبيعات في 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - تستمر معركة المبيعات الطاحنة بين أجهزة الألعاب المنزلية. هذا العام بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن المحللين يضعون توقعاتهم بالفعل منذ الآن للعام التالي.

آخر التوقعات من المحللين لدى Connected Home Devices، تعتقد أن جهاز Nintendo Switch في طريقه للتفوق على بقية الأجهزة عالمياً في العام القادم 2019، حيث يعتقد المحللون أن الجهاز سيتمكن من بيع 17.3 مليون وحدة عالمياً.

خلف ذلك سيأتي جهاز سوني المنزلي البلايستيشن الرابع، الذي ما زال يحقق الكثير من النجاحات في فترة متأخرة من دورة حياته، و سيتمكن من بيع 17.1 مليون وحدة.

فيما سيأتي Xbox One في المركز الثالث و سيتمكن من بيع 10 مليون وحدة، وفقاً لهذا التحليل.