Valve تُقلل من النسبة التي تحصل عليها من أرباح متجر Steam

فاطمة أيت طالب - دبي - في الماضي كانت شركة Valve تقتطع 30% من العائدات الكلية التي تحققها أي لعبة على متجر Steam، هذا الرقم هو ما تقوم باقتتطاعه الشركات الأخرى على متاجرها الرقمية أيضاً. حسناً، يبدو أن الناشرين لم يكونوا سعداء بهذه النسبة، و أرادوا تقليلها بشكلٍ أو بآخر.

Valve أعلنت أن أي لعبة تتجاوز عائداتها 10 مليون دولار، ستتغير نسبة الاقتطاع منها تلقائياً إلى 25% لـValve و 75% للناشر بعد العشرة مليون، أما الألعاب التي تتجاوز 50 مليون دولار، فإن نسبة الاقتطاع عليها ستنخفض بعد ذلك إلى 80% مقابل 20%. بالطبع، العائدات تتضمن كل أنواع المشتريات الرقمية. إجمالاً، يبدو أن هذه الخطوة كما أسلفنا تستهدف الحفاظ على الناشرين الكبار حتى لا يخرجوا من المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، الشركة ستسمح للناشرين أن يُشاركوا مبيعات ألعابهم متى شاؤوا.