متاجر Gamestop تُعلن خسارة مالية كبيرة للربع الثالث من العام الحالي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة متاجر Gamestop الأمريكية لبيع أجهزة و إكسسوارات و ألعاب الفيديو عن خسارة مالية كبيرة للربع الثالث من العام الحالي، و الذي انتهى في شهر سبتمبر الفائت.

و وصلت الخسارة الصافية لـGamestop إلى ما يفوق 488.6 مليون دولار، و يُذكر بأن Gamestop قامت ببيع شركة Spring Mobile مقابل 700 مليون دولار، المبلغ الذي أكدت Gamestop أنها تُريد أن تقوم باستثماره في إعادة شراء بعض الأسهم و الاستثمار في مجالات ألعاب الفيديو و تسديد بعض الديون.

يُذكر بأن مبيعات الألعاب المستعملة انخفضت بنسبة 13.4% و هي من الأعمدة الأساسية للمتجر، كما تعاني هذه المتاجر من انتقال المُستهلكين سنوياً إلى المتاجر الرقمية للشراء.