شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وكوالكوم وجها لوجه فى المحكمة 15 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت أبل وكوالكوم التراجع عن حقوقهما فى براءات اختراع أيفون، لذا قررا التوجه إلى المحكمة، وحدد قاض فيدرالى فى سان دييجو موعد محاكمة الشركات فى 15 أبريل 2019، رغم أن كوالكوم كان تريد إجراء المحاكمة فى فبراير، لكن القاضى قرر أن التأخير كان ضروريًا نظرًا لجدول أعمال المحكمة بالإضافة إلى تعقيد القضية.

وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى انتشرت به شائعات عن التوصل إلى تسوية، لكن أبل أكدت مرارًا وتكرارًا أنه لا توجد محادثات جارية وأن الجانبين لم يلتقيا لأشهر، رغم أن فى وقت سابق من هذا الأسبوع قال ستيف مولينكوف، الرئيس التنفيذى لكوالكوم، إن شركته كانت على أعتاب إيجاد حل للنزاع مع شركة أبل.

وتعد الدعوى القضائية هى الأحدث بين شركتى كوالكوم وأبل، والتى بدأت فى يناير عام 2017 عندما رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد شركة كوالكوم لاحتجازها الأموال، وجاءت الدعوى القضائية الأخيرة فى سبتمبر، حيث اتهمت كوالكوم شركة أبل بسرقة التكنولوجيا وتقديمها لشركة إنتل.