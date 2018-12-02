تكنولوجيا: ابل تغير سياسة إسترجاع ساعتها الذكية Series 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن بعض التغييرات التي تطرأ على سياسة ابل في إسترجاع أو إستبدال ساعتها الذكية Series 4، حيث قامت بتمديد فترة الإسترجاع من 14 يوم إلى 45 يوم.

حددت شركة ابل فترة إستبدال أو إسترجاع الساعات الذكية في السابق بفترة لا تزيد عن 14 يوماً، إلا أن ابل تغير هذه السياسة مع ساعتها الذكية Series 4 حيث سيكون لدى المستخدمين الآن الفرصة لإسترجاع الساعة الذكية خلال 45 يوماً.

وقد جاءت التسريبات عبر متجر وموزعي ابل المعتمدين، حيث رصدت التسريبات عبر وثيقة تشير إلى تمديد فترة إسترجاع الساعة إلى 45 يوماً، بسبب ميزة مستشعر ECG، الذي يظهر مؤشرات كهربائية لحركة القلب، حيث تضع ابل فترة أكبر للمستخدمين نظراً للأهمية الطبية لدقة هذه الميزة.

يذكر أن شركة ابل دفعت بميزة مستشعر ECG في الولايات المتحدة في البداية، حيث جاءت الميزة الجديدة مع تحديث 5.1.2 من نظام تشغيل الساعة الذكية، وقد حذرت ابل بالفعل من الإعتماد عل مستشعر ECG الذي يعمل على عرض مؤشرات كهربائية لطبيعة عمل القلب، حيث يحتاج أيضاً المستخدم الرجوع إلى الطبيب للتأكد من حالة القلب.

لذا سيكون على المستخدمين الإتصال بشركة ابل مباشرة أو عبر متجر ابل لارجاع Watch Series 4 لإسترجاع الساعة الذكية، وذلك لدعم المستخدم بفترة أطول لإختبار دقة عمل الميزة الجديدة.

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