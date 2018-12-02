شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اختراق الماريوت.. مشرعون أمريكيون يطالبون بقانون لحماية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات قليلة من إعلان ماريوت عن خرق هائل للبيانات، دعا المشرعون فى الكونجرس الأمريكى لتمرير قانون سرية البيانات لحماية معلومات المستهلك الحساسة، وكانت مجموعة الفنادق الشهيرة كشفت يوم الجمعة أن المتسللين قد اخترقوا قاعدة بيانات حجز الضيوف لقسمها فى ستاروود، وقد أثر هذا الاختراق على ما يصل إلى 500 مليون ضيف قاموا بالحجز فى فنادق شيراتون، وWestin، وLe Meridien، وFour Points by Sheraton، وAloft، وSt. Regis حتى 10 سبتمبر من هذا العام.

ورد المشرعون فى واشنطن على الفور تقريبا بالدعوة إلى تشريع فيدرالى لحماية بيانات المستهلكين وتحميل الشركات المسؤولية عن كيفية التعامل مع البيانات الشخصية لعملائها، وقال السناتور مارك وارنر، الذى يشغل منصب نائب رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ والمؤسس المشارك لتجمع الأمن السيبرانى، إن مثل هذه الانتهاكات الضخمة أصبحت شائعة للغاية، وحذر الجمهور ومسئوليهم المنتخبين من قبول هذا الاتجاه باعتباره أمر عادى.

وحث الديمقراطى من ولاية فرجينيا الكونجرس على اتخاذ إجراءات، وقال فى بيان :"يجب علينا تمرير قوانين تتطلب تقليل البيانات إلى الحد الأدنى، وضمان عدم احتفاظ الشركات ببيانات حساسة لم تعد بحاجة إليها".