شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. ظهور شعار النازية على الفنادق فى خرائط جوجل بعدة دول والشركة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ عدد من مستخدمى خدمة "خرائط جوجل" بظهور الصليب المعقوف والذى يعتبر شعارا للنازية، فى العديد من المواقع حول العالم، وعلى ما يبدو أن هذه المشكلة تؤثر فى المقام الأول على رموز خرائط جوجل الخاصة بالفنادق فى أوربا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد بدأت تقارير الخطأ فى الظهور بداية من يوم الجمعة الماضية، عندما أرسل المستخدمين شكاوى إلى جوجل عبر منصة تويتر، إذا قال أحد المستخدمين:" لقد فتحت تطبيق خرائط جوجل وكنت أبحث عن فنادق فى المنطقة المحيطة، عندما لاحظت الصليب المعقوف".

كما واجه المستخدمون خارج أوروبا أيضًا الخطأ الغريب، كما شارك رواد موقع تويتر هذا الأمر من العديد من المناطق بما فى ذلك بورتوريكو ودبلن، وغيرها من المناطق، حيث تم استبدال أيقونة الفنادق فى المناطق المحيطة بهذا الرمز.

وتظهر لقطة شاشة فندقين فى دبلن، أحدهما يدعى The Merchant House وآخر يدعى Kelly's Hotel، والذى تم استبدال رمز السرير التقليدى به بما يبدو أنه صليب معقوف، فيما يرى البعض أن الصليب المعقوف أصبح مرادفا لألمانيا النازية والعنصرية ومعاداة السامية.

إلا أن البعض فسر هذا الأمر وراء ظهور الصليب المعقوف بأنه قبل أن يتم اختيار الصليب المعقوف من قبل النازيين فى ثلاثينيات القرن الماضى، وفى وقت لاحق، كانت بعض الجماعات اليمينية تراه بمثابة تمثيل الروحانية والرفاهية وحتى الحظ السعيد فى البوذية، وكذلك العديد من المناطق فى آسيا وأفريقيا.

لذلك فإن هذا قد يرجع إلى ميزة فى خرائط جوجل تتيح للمستخدمين مشاهدة المواقع حسب "نقاط الاهتمام"، إذ أن كل نوع من نقاط الاهتمام لديه رمز خاص به - على سبيل المثال، رمز الدولفين يعنى حوضًا للماء، بينما يمثل الرمز 'M' محطة مترو أنفاق، وكما تبين بعد ذلك، فإن ما يعتقد المستخدمين أنه رمز صليب معقوف ليس فى الواقع شيئ مثل هذا، بل يهدف الرمز إلى مثيل المعابد البوذية، لا سيما فى الأماكن التى لا يزال ينظر فيها إلى الصليب المعقوف كرمز دينى.

لكن فى نفس الوقت أكدت جوجل أن الرمز البوذى ليس من المفترض أن يظهر كرمز للفنادق، وقال متحدث باسم جوجل: "هذه الصورة ليست عبارة عن صليب معقوف، ولكنها رمز للعبادة البوذية"، وأضاف "نحن على علم بأن هذه الرموز الدينية تعرض بشكل خاطئ لبعض الفنادق فى دبلن ونعمل على إصلاحها لاستعادة رمز الفندق الصحيح إلى هذه الأماكن."

يذكر أن الصليب المعقوف هو صليب متساوى الأضلاع مع أذرع ممتدة بزاوية قائمة إلى اليمين أو إلى اليسار، وقد كان الصليب المعقوف يستخدم فى كل العالم لكن قل استخدامه فى الغرب بعد ارتباطه بالنازية التى استخدمته شعارا لها، حيث أطلق عليه صليب سويستيكا، وهو يمثل الجنس الآرى بدورته الطموحة فى السيطرة على العالم.