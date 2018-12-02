تكنولوجيا: هاتف Zenfone Max Pro M2 من آسوس سيصل في الهند في 11 ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من التسريبات الهائلة التي حدثت بالأمس، كان الشيء الوحيد الذي لم يتم الكشف عنه هو موعد إطلاق هاتف Zenfone Max. ولكن وفقًا لتغريدة تم نشهرها على صفحة Asus India على موقع تويتر، فقد تمكنا من الحصول على التاريخ الرسمي لإطلاق الهاتف في الهند، حيث سيتم إطلاقه في 11 ديسمبر وسيكون حصريًا لـ Flipkart.

ولقد تضمنت هذه التغريدة مقطع فيديو صغير يعرض النصف العلوي من شاشة الهاتف، والذي يشبه الصور التي تم تسريبها في الامس. كما يكشف الفيديو عن ان الزجاج الامامي من نوع Gorilla Glass 6.

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