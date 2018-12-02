كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من التسريبات الهائلة التي حدثت بالأمس، كان الشيء الوحيد الذي لم يتم الكشف عنه هو موعد إطلاق هاتف Zenfone Max. ولكن وفقًا لتغريدة تم نشهرها على صفحة Asus India على موقع تويتر، فقد تمكنا من الحصول على التاريخ الرسمي لإطلاق الهاتف في الهند، حيث سيتم إطلاقه في 11 ديسمبر وسيكون حصريًا لـ Flipkart.
ولقد تضمنت هذه التغريدة مقطع فيديو صغير يعرض النصف العلوي من شاشة الهاتف، والذي يشبه الصور التي تم تسريبها في الامس. كما يكشف الفيديو عن ان الزجاج الامامي من نوع Gorilla Glass 6.
المصدر
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف Zenfone Max Pro M2 من آسوس سيصل في الهند في 11 ديسمبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التقنية بلا حدود وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التقنية بلا حدود ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .