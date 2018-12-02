تكنولوجيا: ابل تقدم بطارية هواتف الأيفون بسعر منخفض حتى 31 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتيح شركة ابل لمستخدمي هواتف الأيفون من الآن وحتى 31 من ديسمبر إمكانية إستبدال البطارية في الهاتف بسعر منخفض عن السعر الأصلي للبطارية.

رصدت خلال العام الماضي مشكلة لدى الكثير من المستخدمين في بطارية هواتف الأيفون، لذا تقدم ابل اليوم عرض إستبدال بسعر منخفض لبطارية هواتف الأيفون بدءاً من iPhone SE و iPhone 6 وحتى هواتف iPhone X.

لذا قبل أن ينتهي عرض ابل في 31 من ديسمبر الحالي سيكون لدى المستخدمين فرصة لإستبدال البطارية بسعر 29 دولار فقط، أي بإنخفاض عن السعر الأصلي للبطارية 79 دولار، أيضاً من المقرر أن تصل تكلفة إصلاح بطارية أغلب هواتف الأيفون في 2019 إلى 49 دولار، بينما تصل إلى سعر 69 دولار في هواتف iPhone X.

يذكر أن هذا العرض من ابل لا يشمل الإصدارات الأخيرة من هواتف iPhone XS وXS Max و XR، حيث تدخل هذه الإصدارات بالفعل الآن في فترة الضمان، لذا لن تحتاج إلى هذا العرض بخفض تكلفة إصلاح البطارية.

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