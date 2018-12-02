شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار "إنسايت" يحقق رقما قياسيا فى توليد الطاقة خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن استقر مسبار إنسايت لاندر على سطح المريخ، يدرس العلماء المزيد عن مكان تواجده، إذ استطاع تسجيل رقم قياسى لمعظم الطاقة التى يتم توليدها فى يوم واحد من قبل أى مسبار فضائى، بعد نشر كافة ألواحه الشمسية التى يبلغ عرضها 7 أقدام، والمزودة بالكاميرات الخاصة بها، والمصممة لالتقاط الصور عالية الدقة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، أكد العلماء أن المسبار الذى يميل قليلاً (حوالى 4 درجات) فى حفرة ضحلة مملوءة بالأتربة والرمل تُعرف باسم "hollow"، إذ تم تصميم InSight ليعمل على سطح بميل يصل إلى 15 درجة.

وقال توم هوفمان مدير مشروع InSight من مختبر الدفع النفاث: "كان الفريق العلمى يأمل فى الهبوط فى منطقة رملية ذات عدد قليل من الصخور منذ أن اخترنا موقع الهبوط، لذلك لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة، ولا توجد منصات هبوط أو مدارج على سطح المريخ، لذا فإن النزول فى منطقة تشكل فى الأساس صندوق رمال كبير دون أى صخور كبيرة، من شأنه أن يسهل عملية نشر الآلات ويوفر مكانًا رائعًا لبدء الحفر".