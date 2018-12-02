شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تستعد لإطلاق صاروخ معاد استخدامه "مرتين".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن شركة سبيس إكس اعتادت على إطلاق الصواريخ المعاد استخدامها مرة أخرى إلى الفضاء، لكن على ما يبدو أن الشركة الأمريكية تستعد اليوم، للقيام بأمر أكثر غرابة، إذ تنوى الشركة إطلاق صاروخ "فالكون 9" تم استخدامه مرتين سابقا، ليكون أول صاروخ للشركة يتم إطلاقه مرتين، حيث تستعد الشرك اليوم لإطلاق مهمة Spaceflight SSO-A: SmallSat Express فى تمام الساعة 8:31 م بتوقيت القاهرة.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن الشركة ستستعين فى هذه المهمة بصاروخ أكمل بالفعل عمليتى إطلاق (وبالطبع العودة) خلال 2018، لكن هذه المرة سيتم إطلاقه من قاعدة فاندنبرغ الجوية فى كاليفورنيا بدلاً من الساحل الشرقى، كما فعلت فى مايو وأغسطس، ولكى يكون الإطلاق ناجح، سيحتاج صاروخ Falcon 9 للهبوط على منصة ذاتية القيادة فى المحيط الهادئ، وهو ما يجعله مؤهلا لأن يطير للمرة الرابعة، لأن SpaceX لديها بالفعل خطط لإطلاق الصاروخ من جديد.

ومن المنتظر أن يحمل الصاروخ 64 قمرا صناعيا صغيرا من مجموعة متنوعة من العملاء، بما فى ذلك عملاء من البرازيل وكندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، وهذا سيجعلها أكبر مجموعة من المركبات الفضائية التى تطلق من الولايات المتحدة، لكنها فى نفس الوقت ليست أكبر عملية إطلاق على الإطلاق، حيث كشف تقرير سابق أن صاروخ هندى حمل 104 قمراً صناعياً إلى المدار.