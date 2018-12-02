«أندروميدا» هاتف مايكروسوفت القابل للطي قادم في 2019

منة يحيي
قبل بضعة أشهر، ظهرت شائعات موثقة عن هاتف «أندروميدا» القابل للطي من شركة مايكروسوفت، ويعتقد الآن أن شركة التكنولوجيا ستفاجئ مستخدميها بالجهاز المبتكر في عام 2019، حيث تقدم الآن بعض المعلومات المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بوظائف الجهاز.
وتذكر وثيقة أطلقتها شركة مايكروسوفت عن جهاز لوحي قادم، وهو يعمل بشكله المطوي كهاتف ذكي، لكن لن تستخدم شركة مايكروسوفت معه نظام ويندوز فون القديم المعتاد، حيث يقال، إنها ستقدم تجربة ويندوز كاملة مع تعديلات طفيفة.
وتتحدث الوثيقة أيضًا عن الأجهزة الأخرى التي تخطط لها مايكروسوفت خلال عام 2019،...
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