تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تطبيق Apple Music يدعم أجهزة الأندوريد اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد مؤخراً في الإصدار التجريبي 2.7 من تطبيق Apple Music دعم الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل الأندوريد، إلى جانب بعض التحسينات والمميزات الجديدة.

في الإصدار التجريبي من تطبيق Apple Music الذي يتم بالفعل معاينته من قبل بعض المستخدمين الآن، لوحظ بعض التغييرات والتحسينات التي أضيفت في هذا الإصدار.

وقد أشار Android Police إلى أن التحديث يجلب تحسينات في الآداء في تشغيل الموسيقى إلى جانب تحسينات في عرض صور الألبومات، إلا أن أهم المميزات القادمة في هذا الإصدار هي دعم أجهزة الأندوريد اللوحية.

ابل لا تقدم هذا الإصدار التجريبي من Apple Music لجميع المستخدمين، حيث يتطلب معاينة التطبيق التقدم بطلب للإلتحاق بمجموعة معاينة الإصدار التجريبي، ليحصل المستخدم على فرصة لتجربة الإصدار 2.7 من تطبيق موسيقى ابل عند قبول طلب الإلتحاق.

يذكر أن ابل تهتم بتطوير وتحديث تطبيق Apple Music بعد أن أصبح بالفعل أحد الخدمات الرئيسية المقدمة من ابل للمستخدمين، حيث ترغب الشركة في دفع الخدمات المقدمة لتحقيق إيرادادات 50 مليون دولار حتى عام 2021، أي بإرتفاع بنسبة 67% عن أعلى إيرادات حققتها الشركة في 2017.

كما يتوفر الإصدار الثابت 2.6.1 من تطبيق Apple Music في الوقت الحالي في جوجل بلاي، حيث يقدم للمستخدمين ميزة تجربة مجانية لفترة 3 أشهر، ومن ثم يتوفر التطبيق للإشتراك الشهري بقيمة 9.99 دولار.

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