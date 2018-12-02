شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحظر أكثر من 700 تطبيق من متجرها فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة أبل حملتها على تطبيقات iOS الموجودة بمتجر تطبيقاتها فى الصين، إذ أزالت الشركة ما يصل إلى 718 تطبيقًا من App Store فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، تشير التقارير المحلية إلى أن الشركة أزالت هذه التطبيقات لمشاكل تتعلق بإصدارات التحديثات دون إذن أبل، وتضمنت قائمة التطبيقات المحظورة بعض الأسماء الكبيرة: مثل محرك البحث Sogou، خرائط Sougou، تطبيق مشاركة السيارات Togo Car، وموقع التجارة الإلكترونية Pinduodo.

ووفقًا لـ The Telegraph، أزالت أبل هذه التطبيقات لأنها كانت تصدر تحديثات دون المرور عبر نظام App Store للتحقق من أن التحديثات مشروعة وخالية من المشكلات، أو أى شىء قد ينتهك بنود الخدمة.

إذ إن سياسة تحديث الشركة تمنع صانعى التطبيق من إصدار تحديثات مباشرة، حيث كانت شركة أبل قد أصدرت تحذيرا للمطورين فى العام الماضى تحظر خلاله التحديثات من خلال SDKs دون المرور عبر متجر التطبيقات.

يذكر أنه فى أغسطس الماضى، أزالت الشركة ما يقرب من 25 ألف تطبيق من متجر التطبيقات فى الصين، مع 4000 منها تطبيقات مقامرة غير قانونية، ووضعت السلطات الصينية أبل تحت ضغط مستمر لعدم تصفية المحتوى المحظور مثل المواد الإباحية والمقامرة والسلع المقلدة فى النظام البيئى لأجهزة أبل.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فتشير التقارير المحلية إلى أن الشركة أزالت هذه التطبيقات لمشاكل تتعلق بإصدارات التحديثات دون إذن أبل، وتضمنت قائمة التطبيقات المحظورة بعض الأسماء الكبيرة: مثل محرك البحث Sogou، خرائط Sougou، تطبيق مشاركة السيارات Togo Car، وموقع التجارة الإلكترونية Pinduodo.

ووفقًا لـ The Telegraph، أزالت أبل هذه التطبيقات لأنها كانت تصدر تحديثات دون المرور عبر نظام App Store للتحقق من أن التحديثات مشروعة وخالية من المشكلات، أو أى شيء قد ينتهك بنود الخدمة.

إذ إن سياسة تحديث الشركة تمنع صانعى التطبيق من إصدار تحديثات مباشرة، حيث كانت شركة أبل قد أصدرت تحذيرا للمطورين فى العام الماضى تحظر خلاله التحديثات من خلال SDKs دون المرور عبر متجر التطبيقات.

يذكر أنه فى أغسطس الماضى، قامت الشركة بإزالة ما يقرب من 25 ألف تطبيق من متجر التطبيقات فى الصين، مع 4000 منها تطبيقات مقامرة غير قانونية، وقد وضعت السلطات الصينية أبل تحت ضغط مستمر لعدم تصفية المحتوى المحظور مثل المواد الإباحية والمقامرة والسلع المقلدة فى النظام البيئى لأجهزة أبل.