شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإضاءة الاصطناعية قد تسبب الأرق لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة حديثة بأن سطوع الضوء من مصادر الإضاءة الاصطناعية فى أعمدة الإنارة بالشوارع ليلا قد يسبب أرقا لكبار السن.

وأظهرت نتائج الدراسة، التى نشرت فى دورية (طب النوم السريرى)، أن "التلوث الضوئى" أو الاستخدام غير المناسب أو المفرط للضوء الاصطناعى فى الهواء المطلق ليلا يمكن أن يخلق تأثيرًا غير عادى وغير صحى على البشر.

وقال الدكتور كيونج بوك الأستاذ فى كلية الطب جامعة (سول)، "لاحظت هذه الدراسة وجود ارتباط كبير بين كثافة الإضافة الخارجية الاصطناعية والإضاءة الليلية زيادة معدلات الأرق، كما هو موضح فى وصفات الأدوية المنومة لكبار السن فى كوريا الجنوبية".

وسحب الباحثون المعلومات من خدمة التأمين الصحى الوطنية بين عامى 2002 - 2013 لمن تخطوا سن الستين عاما، حيث شكلت النساء حوالى 60% من المشاركين فى الدراسة، وبحسب ما ذكرته الدراسة، فإن ما يقرب من 22% من الأشخاص فى الدراسة تلقوا وصفات لعقاقير المنومة "زولبيديم"، و"تريازولام".

وقال الباحثون إنه "نظرا للأدلة العلمية الحديثة بما فى ذلك نتائجنا، قد تكون الإضاءة الخارجية الساطعة عاملًا خطيرًا جديدًا لوصف الأدوية المنومة".