شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. أبرز 10 سيارات ستشارك فى معرض لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف ولاية لوس أنجلوس الأمريكية بداية من يوم الجمعة المقبل 9 ديسمبر الحالى، وعلى مدار 3 أيام متتالية، معرض لوس أنجلوس للسيارات.

ووفقاً لموقع بيزنيس إنسايد فمن المقرر أن تشارك فى المعرض شركات صناعة السيارات الكبرى، وكذلك بعض الشركات الناشئة، للكشف عن مجموعة من السيارات التى تمثل صناعة السيارات الحالية والمستقبلية. وفيما يلى أبرز 10 سيارات سيتم الكشف عنها خلال المعرض:

ومن أبرز 10 ماركات للسيارت المشاركة فى المعرض نجد سيارة هيونداى باليزاد، والتى من المقرر طرحها رسميا فى الأسواق عام 2020.



هيونداى باليزاد

وكذلك سيارة نيو مازدا 3 التى سيتم الإعلان عنها عام 2019 المقبل.



مزدا 3

أما سيارة جيب جلادياتور فسيتم إطلاقها فى الربع الثانى من عام 2019.



جيب جلادياتور

ومن ضمن السيارات المشاركة فى المعرض العالمى سيارة "بى إم دابيلو إكس 7"، والتى سيتم الإعلان عنها فى مارس من عام 2019.



بى إم

وفى صيف 2019 ستظهر سيارة بورش ماكان، وهى واحدة من السيارات التى تشارك بمعرض لوس أنجلوس.



بورش ماكان

وستشارك كيا بسيارتها من طراز E Vالمقرر تداولها رسميا فى 2019، والتى تشارك فى المعرض ذاته.



كيا سول إى فى

وكذلك سيارة نيسان ماكسيما المقرر طرحها نهاية العام الحالى 2018



نيسان ماكسيما

وتشارك شركة بويتون بسيارتها من طراز كى- بايت، وهو مقرر طرحها فى الأسواق فى 2021 المقبل.



بويتون

أما سيارة ريفيان "آر 1 إس" المشاركة فى الحدث ذاته فسيتم إطلاقها بحلول 2020 أو 2021.



ريفيان

ومن المقرر إطلاق سيارة Mercedes-AMG GT R Pro لتكون متاحة فى الأسواق فى نهاية عام 2019.