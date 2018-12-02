شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 استخدامات لخدمة خرائط جوجل لم تسمع عنها من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان هناك تطبيق يستخدم على نطاق واسع من قِبل جميع الأشخاص، فهو على الأرجح "خرائط جوجل"، خاصة أن هذا التطبيق تمكن من تغيير الطريقة التى يسافر بها الأشخاص، ومع ذلك فى كثير من الأحيان يتم استخدام التطبيق فقط لأغراض التنقل والملاحة بسيطة، لكن فى الواقع، فإن التطبيق يحتوى على الكثير من المميزات الأخرى، والتى نعرض أبرزها كما يلى:

1- يساعدك على تذكر أين قمت بركن سيارتك، وذلك من خلال ميزة “Save your parking".

2- مشاركة موقعك الجغرافى الفعلى فى الوقت الحقيقى، وهى متاحة من خلال خيار Share location.

3- تعرف على الأماكن القريبة مثل مضخات البنزين والمطاعم وأجهزة الصراف الآلى والمزيد.

4- مقارنة أسعار سيارات الأجرة مثل Uber وOla وغيرها.

5- تخصيص رمز السيارة بالطريقة التى تريدها، على سبيل المثال لسيارة دفع رباعى لكنها متاحة (فقط لنظام التشغيل iOS).

6- الدردشة من بعض الأماكن مثل المطاعم وغيرها لمعرفة الأسعار وأماكن ركن السيارة وأقرب الطرق وغيرها.

7- رؤية الخرائط الداخلية والتقسيمات لبعض المبانى.

8- الحصول على الاتجاهات إلى مكانك بدون إلغاء قفل هاتفك.