شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتفكر تلعبها.. تعرف على متطلبات لعبة PUBG لهواتف أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع أكثر من 100 مليون عملية تنزيل على متجر بلاى ستور تعد PUBG Mobile واحدة من أكثر الألعاب متعددة اللاعبين انتشارا على الإنترنت، وأكثرها نجاحًا على الهواتف الذكية، إذ تم إطلاق النسخة المحمولة من اللعبة فى مارس 2018، فيما يتم تشغيل اللعبة على Unreal Engine 4 لضمان تقديم الرسومات والرسومات والأداء العام للعبة على هواتفنا الذكية، إلا أن البعض قد يعانى من عدم تشغيل اللعبة بشكل جيد على هاتفه، وفيما يلى نعرض متطلبات تشغيل اللعبة كما يلى:

- هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 5.1.1 أو أعلى.

- ذاكرة وصول عشوائى 2 جيجا بايت أو أكبر.

- ذاكرة داخلية 2 جيجا بايت أو أكبر.

- هواتف أيفون بداية من iPhone 5S وما أحدث.

- أجهزة أيباد 2 أو أحدث.

- يجب أن تعمل هواتف أيفون بنظام التشغيل iOS 9 أو أحدث.

لكن يجب ملاحظة شىء واحد مهم للغاية، وهو أن PUBG هى لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت فتشغيلها بشكل سلس يتطلب أيضًا اتصال إنترنت جيد ومستقر، إضافة إلى أن المواصفات المذكورة أعلاه هى فقط الحد الأدنى من المتطلبات، لكن للحصول على تجربة لعب أفضل، قد تحتاج إلى ذاكرة وصول عشوائى أكبر بقليل لتصبح 4 جيجابايت أو أعلى للهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد، وبنفس الطريقة، فإن جهاز iPhone 7 أو أعلى سيعطى تجربة لعب أفضل بكثير مقارنة بالأجهزة القديمة.